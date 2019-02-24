بعد فيديو العمال الصينيين.. كيف علق مصريون على أكل لحم الكلاب؟ (فيديو إرم)

تشهد مصر في هذه الأيام، جدلًا متصاعدًا عقب تداول مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر عمالًا صينيين يذبحون كلابًا لطهيها في مدينة حلوان.

ولم يتخلص المجتمع المصري من حادثة ذبح وبيع لحوم الحمير والمواشي المريضة، حتى طفت على السطح ظاهرة ذبح لحوم الكلاب.

وبات كثير من المصريين يتشكك في مصدر اللحوم التي يشترونها أو يتناولونها من بعض محلات الوجبات السريعة غير المعتمدة، معتقدين أنه من الممكن أن يلجأ بعض أصحاب هذه المحلات لذبح الكلاب وتقديم لحمها للمواطنين، لتحقيق ربح أكبر وأسرع.

ولتسليط الضوء على ذلك، تجولت كاميرا ”إرم نيوز“ في شوارع مصرية لتنفيذ تجربة واقعية حول الأمر لرصد انطباعات المصريين حول الظاهرة، حيث تم إيهام بعض الأفراد بأنهم يتناولون نوعين من اللحوم أحدهما لحم كلاب، لتبدأ بعدها ردود الأفعال.

وتداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نحو أسبوع، مقطع فيديو صادم، لعمال صينيين يقومون بقتل الكلاب وذبحها في مدينة حلوان، تمهيدًا لطهيها وأكلها.