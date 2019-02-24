صبي أمريكي يصنع مفاعلاً نوويًا في غرفته (فيديو)

في حين أن معظم الصبية في فترة المراهقة ينشغلون بألعاب الفيديو، نجح صبي يبلغ من العمر 14 عاماً في إنشاء مفاعل نووي في غرفته.

تمكن المخترع الصغير جاكسون أوسوالت الذي يعيش في ولاية تينيسي الأمريكية من إكمال اختراعه في سن الـ13 عامًا.

أذهل ”جاكسون“ الجميع، ووفقًا لصحيفة ”مترو“ البريطانية، يعتبره الخبراء الأصغر في الولايات المتحدة وربما حتى العالم لإنجاز مثل ذلك الاختراع.

أوضح جاكسون أنه عادة ما كان ينجذب إلى ما يتعلق بالمجال النووي، وبدأ يبحث في الأمر على الإنترنت، وبالفعل، استطاع تجميع ما احتاجه من أدوات عبر موقع ”إيباي“ بمساعدة والديه اللذين أنفقا ما بين 8 و10 آلاف دولار على الأدوات.

وبالفعل، بعد تجميع جاكسون للأدوات وتعديل بعضها بنفسه لما يناسب اختراعه، نجح في إنشاء مفاعل نووي من أدوات بسيطة اعتمدت على آلة فولاذية مكونة من مكانس ومضخات وعدة أدوات.

بالإضافة إلى دعم ”جاكسون“ ماديًا، ساعده والديه في تحويل إحدى غرف المنزل إلى مختبر خاص بابنهما، وعلى الرغم من اختراع ”جاكسون“ المبهر، إلا أن والده ”كريس“ كان على دراية بمخاطره، ولذلك تواصل مع خبراء وطلب منهم التحدث مع ابنه بشأن ما يدور حول اختراعه المميت من مخاطر.

وكشف ”كريس“ كيف كان الأمر مخيفًا، فخطأ واحد بسيط كان كفيلًا بإحداث كارثة، ولكنه أشاد بجاكسون وقال: ”في نهاية المطاف تشاركت تلك الأدوات البسيطة في إنشاء مشروع مذهل، وكان من الرائع رؤية كيف يوفق جاكسون بين دراسته والعمل على مشروعه يوميًا على مدار سنة حتى نجح أخيرًا، فالأمر مثير للإعجاب حقًا“.