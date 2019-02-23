اشترى أول سيارة بالعملة الرقمية.. أمريكي يستثمر كل أمواله في ”بيتكوين“ (فيديو)

نقل رجل الأعمال الأمريكي مايكل توزوني كل أمواله للاستثمار في ”بيتكوين”، بعدما اشترى أغلى وأول سيارة في العالم بالعملة الرقمية، مُرجحًا أنها ستكون بديلًا لكل العملات التقليدية قريبًا.

ووفقًا لموقع ”كوين ديسك“ لأخبار العملات الرقمية، فإن الاستثمار في المُخططات الجنونية كان يُغري ”توزوني“ دائمًا، ففي عام 2011، حوّل مدخراته وكانت آنذاك بقيمة 3،000 دولار إلى ”عملة معماة“.

وفي 2013 اشترى سيارة تويوتا بريوس بسعر 1000 بيتكوين، حيث كشف توزوني، أنه اقترض المال عبر بيتكوين وكان سعرها 10 دولارات عند شراء السيارة، وباعها عندما كانت بسعر 22 دولارًا، ما ضاعف من أمواله بقليل من الجهد.