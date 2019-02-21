وزنها 3 كغم.. ثمرة جريب فروت تحطم رقمين قياسيين (صور)

دخل ثنائي أمريكي موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية بفضل ثمرة جريب فروت ضخمة، حطمت رقمين قياسيين يتعلقان بالوزن والحجم.

كشف ”دوغ“ و“ماري بيث ماير“ أن حفيدهما كان أول من لاحظ حجم ثمرة الجريب فروت، التي نمت على شجرة قاما بشرائها منذ عدة سنوات وزرعاها في منزلهما بمدينة ”سليدل“ في ولاية لويزيانا الأمريكية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة ”يونايتد برس إنترناشيونال“ الأمريكية، كشف ”دوغ“ أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا، حيث قال إن حفيده قال له مشيرًا للشجرة: ”جدي، هذه ثمرة جريب فروت كبيرة للغاية“، وأوضح أن ذلك كان سبب تفكيره في موسوعة غينيس.

تواصل الثنائي مع مؤسسة غينيس للأرقام القياسية ووزارة الزراعة في ولاية لويزيانا، وتم إرسال خبيرين يمثلان المؤسسة والوزارة لفحص الثمرة.

وبالفعل، اعترف المسؤولان بأن ثمرة الجريب الفروت مميزة وأعلنا أنها حطمت الرقم القياسي، ليس لوزنها فقط، بل لحجمها أيضًا، حيث بلغ وزنها 3 كغم، بينما بلغ قطرها 73 سم، لتتغلب بذلك على الرقم القياسي السابق لثمرة جريب فروت في البرازيل عام 2006.