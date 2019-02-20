لأول مرة.. تصميم مقاعد طيران ذكية تتكيف تلقائيًا مع شكل الجسم (صور)

أنشأت شركة ”لير“ البريطانية للتصاميم تصميمًا ثوريًا لمقاعد طيران ذكية، يمكنها التكيف تلقائيًا مع شكل وحجم ووزن جسم من يجلس عليها، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الأربعاء.

وصنعت الشركة المقاعد من منسوجات ذكية وأجهزة استشعارية، حبكتها معًا عبر خيوط تعمل عبر الكهرباء، حيث يمكنها تحليل وزن الجالس عليها، وحجمه وحركته على المقعد، ثم إجراؤها تعديلات تلقائية تُناسبه.

وأكد بنيامين هوبير، مؤسس الشركة، أن الهدف من إنشاء المقاعد الذكية يأتي لمنح ركاب الطائرة راحة أكثر، أثناء الرحلات الجوية، وإرشادهم عن أفضل طريقةً للجلوس لتجنب جلوسهم لفترات طويلة في وضعية واحدة، وتعرضهم للإصابات الناجمة عن الجلوس الخاطئ.