شاهد.. ‪ صور لهزيمة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية تنشر للمرة الأولى

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورًا، يوم الأربعاء، قالت إنها تنشر للمرة الأولى وتظهر آلاف العربات والدبابات العسكرية التي تركها الحلفاء في مدينة دنكرك، على الساحل الشمالي لفرنسا، بعد تنفيذهم أكبر عملية إخلاء عسكرية في التاريخ.

وأظهرت الصور، عشرات المركبات والدبابات المدمرة، بعد احتلال الجيش الألماني النازي لفرنسا وهجومهم على مدينة دنكرك عام 1940.

وقالت الصحيفة، إنها حصلت على الصور التي التقطها جنود ألمان، من رجل في ألمانيا، يهوى جمع الصور التاريخية، مشيرة إلى أنه طلب عدم نشر اسمه.

ونقلت عن جامع الصور قوله: ”تظهر الصور مقبرة ضخمة للسيارات والعربات العسكرية المدمرة التابعة لقوات الحلفاء بعد انسحابها من المدينة.. كما تظهر جنودًا ألمانًا وهم يقفون قرب الدبابات الفرنسية لالتقاط الصور بعد أن تركها الفرنسيون“.

وأضاف: ”تم التقاط الصور من قبل جندي ألماني، وهي لا تركز على هزيمة الحلفاء أو انتصار النازيين، بل توثق المشهد كما هو بعد الذي حدث في ذلك العام“.

ووفقًا للصحيفة، فإن عملية الإخلاء التي قام بها الحلفاء بعد تقدم الجيش النازي، اعتبرت أكبر عملية عسكرية من نوعها في التاريخ، وتمت بين 27 أيار (مايو) و4 حزيران (يونيو) وشملت حوالي 338 ألف جندي من الحلفاء تم إنقاذهم بنقلهم عن طريق البحر.

وأشارت إلى أن نحو 11 ألف جندي بريطاني قتلوا، فيما تم أسر أكثر من 40 ألف جندي خلال الهجوم الألماني على المدينة.