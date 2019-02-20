إزالة 2 كيلوغرام من حجارة وأغطية الزجاجات والنقود من معدة كوري (صور)

أزال أطباء مجموعة من الأحجار وأغطية زجاجات ونقود بوزن 4.4 رطل (2 كغم) من معدة رجل كوري

واشتكى المريض البالغ من العمر 54 عامًا والذي لم يتم التعرف عليه من ألم في بطنه وطلب المساعدة من الممرضات.

ولاحظ الأطباء أن الرجل كان منتفخًا ويشعر بـ“شيء يشبه الحجارة الصغيرة“ عند لمس بطنه.

وأظهرت عمليات المسح الضوئي تراكمًا ضخمًا للأجسام ”التي تحتل المعدة بأكملها“ للمريض، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعند الاستجواب، اعترف الرجل بأنه كان يبتلع عادة النقود والحصى كلما شعر بالقلق، على الرغم من تعاطي الأدوية لتهدئته.

وولد الرجل، الذي يعتقد أنه من غويانغ إلى الشمال مباشرة من العاصمة سيول وعلى مقربة من الحدود مع كوريا الشمالية – بإعاقة ذهنية.

الجراحون حاولوا بداية إزالة الأجسام باستخدام التنظير، حيث تم إدخال أنبوب رفيع في المعدة من خلال الفم، ومع ذلك فشلوا بسبب الكمية الهائلة من الأجسام التي كانت موجودة.

وفي اليوم التالي، قام فريق من الجراحين باستخراج الأجسام واحدة تلو الأخرى من خلال إجراء جراحي مختلف.

وخرج الرجل من مستشفى إنيغ بايك بجامعة إنغي ، وسُمح له بالراحة في المنزل بعد قضاء تسعة أيام بالمستشفى.