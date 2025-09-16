وليام وكيت في صدارة مشهد ملكي جديد خلال زيارة ترامب الرسمية

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في زيارة تستمر ليومين، تستضيفهما خلالها العائلة المالكة في قلعة وندسور.

ومن المقرر أن يستقبلهما أمير وأميرة ويلز، ويشير خبراء إلى أن هذه الزيارة توفر لولي العهد الأمير ويليام وكيت ميدلتون فرصة للتدريب على تولي مسؤوليات ملكية أكبر، استعدادًا لعهد محتمل لهما في المستقبل.

وتُعد هذه الزيارة غير تقليدية، إذ لا تُوجّه عادةً دعوات زيارة دولة مطولة للرؤساء خلال ولايتهم الثانية. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذه الاستضافة بأنها "تاريخية وغير مسبوقة".

ويشير خبراء إلى أن حضور ويليام وكيت ميدلتون لمثل هذه الفعاليات الرسمية ليس مجرد بروتوكول شكلي، بل يعكس استقرارهما وجدارتهما بالثقة، كما يرسّخ هويتهما الوطنية.

وأضاف الخبراء أن عشاء الدولة يمثل أكثر من وليمة فاخرة؛ فهو تأكيد شرعية النظام الملكي ودوره في تعزيز مكانة بريطانيا على الساحة الدولية.