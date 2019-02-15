نائب سلوفيني يقدم استقالته من البرلمان لسبب غريب

في حادثة غريبة ، قدم عضو في البرلمان السلوفيني، الجمعة، استقالته على خلفية سرقته شطيرة ”سندويش“ من أحد المحال التجارية في العاصمة ليوبليانا.

وبرر البرلماني داري كراسيتش قيامه بالسرقة بأن العاملين في المحل قاموا بإهمال طلبه، الأمر الذي دفعه لسرقة السندويش، بحسب ما ذكر موقع ”عاجل“ السعودي.

وأضاف داري كراسيتش أنه قرر تجريب فاعلية الإجراءات الأمنية في المحل التجاري، بالخروج دون دفع قيمة الساندويتش، وذلك بعد أن استاء من تصرفات العاملين في المحل، وبالفعل تمكن من الخروج من المحل دون أن يلحظ أحد ما فعله، حيث كان العاملون في المحل يعتمدون كليًّا على كاميرات المراقبة، ولا ينتبهون لما يحدث داخل المحل“.

وخلال روايته التي سردها في استقالته، قال كراسيتش“إنه عاد لاحقًا إلى المحل لدفع ما بذمته من مال“.

وأضاف النائب الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم في سلوفينيا والبالغ من العمر 56 عامًا، خلال تصريح لقناة تلفزيونية خاصة:“وقفت أنتظر ما يربو على 3 دقائق“.

وانتشر خبر قيام النائب بسرقة شطيرة عندما اعترف بما فعله أمام زملائه النواب في اجتماع لجان البرلمان، وضحك النواب على القصة عندما سمعوها من زميلهم، ولكن رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للحزب، وصف ما فعله كراسيتش بأنه أمر ”غير مقبول“.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للحزب:“لقد تحمّل مسؤوليته، واستقال بمحض إرادته، بحسب ما تقتضيه قواعد الحزب ومبادئه“.