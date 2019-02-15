بدون ساقين وبذراع واحدة.. طفل روسي يحقق المعجزات بعالم المصارعة (فيديو)

تمكن طفل روسي في السادسة من عمره، من الفوز في مباراة مصارعة، بالرغم من أنه وُلد دون ساقين وبذراع واحدة.

ونشرت صحيفة ”مترو“ البريطانية، مقطع فيديو للطفل ”نك تروتر“ أثناء مشاركته في المباراة.

وكان ”كريس“ و“ميندي تروتر“ قد تبنيا ”تروتر“ عندما كان يبلغ من العمر 18 شهرًا، وكشفا للصحيفة عن فخرهما البالغ بابنهما.

وقال كريس إن تروتر أحيانًا ما يتساءل عن حالته وكيف وُلد بذراع واحد ودون ساقين، لكنه مع ذلك لا يدع الأمر يزعجه، إذ قال كريس: ”نِك يعي أنه مميز وأنه لا يوجد شيء يستطيع إحباطه وإيقافه“.

وعلى الرغم من حالته، إلا أن ”نِك“ قال إن اختلافه عن الأطفال الآخرين في مثل عمره لن يوقفه عن تفوقه في رياضة المصارعة، وأضاف: ”أشعر وكأنني ملك، فأنا جيد حقًا في المصارعة“.

يذكر أن ”نِك“ عضو في فريق مصارعة بمقاطعة ”ماكومب“ في ولاية إلينوي الأمريكية، كما شارك مؤخرًا في مسابقة في ولاية ”آيوا“ وتغلب على كل منافسيه الـ 3.

وإضافة إلى المصارعة، يمارس ”نِك“ رياضة البيسبول والسباحة والجوجوتسو أيضًا، ولكن المصارعة هي شغفه الأول.