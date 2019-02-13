كاد يسقط.. مغامر مغربي ينفذ حركات خطيرة على علو شاهق (فيديو)

نفَّذ مغامر مغربي لعبة مخيفة على قمّة مبنى شاهق، حتى أنه كاد يسقط بسبب رياح قوية.

يُظهر الفيديو تهور المغامر المغربي ”خالد تيني“ البالغ من العمر 24 عامًا، أثناء بدئه مغامرته الخطيرة بتسلق حافة قمة مبنى على ارتفاع 79 مترًا في مدينة الرباط.

في الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر خالد وهو يتدلى من حافة المبنى قبل الصعود إليها دون أيّ معدات أمان استعدادًا لتنفيذ حيلته.

بعد ذلك يمكن رؤية المغامر المغربي وهو يصعد على الحافة الضيقة مستندًا إلى ذراعيه فقط ويحاول الحفاظ على توازنه وسط قلق أصدقائه، ثم يمكن رؤية اللحظة التي فقد فيها خالد توازنه وأوشك على السقوط نتيجة الرياح الشديدة.

وعلى الرغم أن خالد كان على وشك الموت، إلا أن ذلك لم يوقفه، حيث استكمل مغامرته ويظهر في لقطة أخرى وهو يسير رأسًا على عقب مستندًا إلى ذراعيه فقط دون معدات أمان.

لم يقتصر الأمر على السير على ذراعيه فقط، إذ يمكن رؤيته وهو يدفع نفسه للأعلى أثناء وقوفه على ذراعيه على الحافة الضيقة.

يجدر بالذكر أن خالد طالب في جامعة ”محمد الخامس“ في الرباط، كما أنه يحترف رياضة الباركور منذ عام 2002 ويحب استخدام أسطح المنازل لممارسة مغامراته.

وفيما يتعلق بمغامرته الخطيرة، قال خالد: ”أوشكت على الموت، كنت أحاول الحفاظ على توازني على حافة المبنى عندما اشتدت الرياح، وكدت أسقط، ولكن لحسن الحظ استطعت السيطرة على نفسي في اللحظة الأخيرة، كان الأمر مخيفًا جدًّا“.

وعلى الرغم من تعريض حياته للخطر، إلا أن خالد كشف حبّه لفعل الأشياء المجنونة، وقال إنه يشعر بالحرية عندما يقفز بين أسطح المباني وينفذ حيله الخطيرة، كما كشف أن الأمر يتطلب الكثير من التدريب، إذ قال إنه يتدرب 8 ساعات في اليوم تقريبًا، ويمارس التمارين على أسطح المنازل وفي الشارع أو حتى على الشاطئ، وذلك لعدم وجود صالة رياضية حيث يعيش.

لحسن الحظ، لم يتعرَّض خالد لجروح أو إصابات خطيرة على الرغم من مجازفاته، وقال: ”أعلم أن ما أفعله قد يودي بحياتي، لكن الشعور بالحرية يستحق المجازفة“.

ويبدو أن ”خالد“ لا ينوي التوقف عند هذا الحد، إذ كشف عن مخططاته لتصوير نفسه وهو يقفز عبر أسطح المنازل في أثناء تثبيت كاميرا برأسه.