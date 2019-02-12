بعد تحذيرات من ”كارثة“.. العراق يوضح حقيقة انهيار سد ”هور الحويزة“

أوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن انهيار سد ”هور الحويزة“، جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة إن ”انكسارًا فقط هو ما حصل في السد“، مؤكدة أن ذلك ”ليس له أي تأثير“ على السد.

وجاء توضيح الوزارة بعد أن حذر مجلس محافظة البصرة من ”كارثة انهيار سد هور الحويزة“ في محافظة ميسان، وتسرب المياه إلى أراضي البصرة.

وقال المجلس في بيان أصدره يوم الثلاثاء إن ”المعلومات تشير إلى وصول كميات كبيرة من المياه من جانب محافظة ميسان إلى البصرة، وهو ما ينبئ بكارثة طبيعية من خلال وصول المياه إلى المحافظة من دون السيطرة عليها أو الاستفادة منها بالشكل المناسب“.

لكن وزارة الموارد المائية ردت في بيان قائلة إن ”هذه الأخبار غير علمية وعارية عن الصحة“، مشيرة إلى أن ”الانكسار الحاصل بجزء من السد الداخلي لهور الحويزة ليس له أي تأثير“.

وأضافت أن ”خطط الوزارة تهدف إلى غمر المساحة الكلية لسد هور الحويزة وليس جزءًا منه“، مشيرة إلى أن ”فريقًا من المختصين والمسؤولين من الوزارة يتواجدون حاليًا بمنطقة السد، لإجراء استطلاع ميداني دقيق لمساحات الهور كافة“.