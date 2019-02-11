شاهد بالفيديو.. الاعترافات الأولى لشيماء الحاج بشأن الفيديوهات ”الإباحية“ مع خالد يوسف

أدلت الفنانة المصرية شيماء الحاج باعترافاتها الأولى في قضية مقاطع فيديو إباحية مع المخرج المصري الشهير خالد يوسف، الذي ظهرت فيها إلى جانب الفنانة منى فاروق.

جاء ذلك بعد أن استدعت النيابة في مصر، اليوم الإثنين، الفنانتين المصريتين منى فاروق، وشيماء الحاج، لمواجهتهما بفيديوهات ”إباحية“، جديدة منسوبة إليهما.

وقالت الفنانة شيماء الحاج، بأول تصريح لها إنها كانت مغيبة عن الوعي وقت تصوير الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها أنها ليست من نشر الفيديو، الذي تسبب بحبسها مع منى فاروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف، وقت تصوير الفيديو، ولكنهما انفصلا بعد تصويره للفيديو، لافتة إلى أنه حاول العودة لها ولكنها رفضت.

وتابعت الفنانة شيماء قائلة إن ”خالد يوسف، طلب التعرف عليّ، وقت أن كنت في الوسط الفني، وأخبرني أنه يبحث عن وجوه جديدة للعمل معه، وكانت العلاقة بيننا طيبة وانقلب لحب ثم زواج، ولم أكن على علم بأنه يصورنا فيديو، وكنت وقتها مقيمة في شقته“.

وبينت أنها اعتزلت التمثيل منذ 5 سنوات بعد وفاة والدها ولا تعلم إن كانت ستعود من جديد أم لا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، بفيديو إباحي يجمع الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، مع أحد الأشخاص، قيل إنه المخرج المصري المعروف خالد يوسف.