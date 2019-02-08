بالفيديو.. السعودية تلاحق خبيرة طب بديل مشهورة بعد تلقي بلاغات من متضررين

داهم فريق حكومي يتبع عدة جهات في السعودية، منزل خبيرة طب بديل مشهورة في المملكة وخارجها، ويلجأ لها عدد كبير من السعوديين بمن فيهم نخب معروفة، بعد تلقي بلاغات ضدها من متضررين بسبب خضوعهم للعلاج تحت أشرافها.

وقال عضو جمعية حماية المستهلك في السعودية، فيصل العبدالكريم، إن “فريقًا مؤلفًا من ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء والدوريات الأمنية والدفاع المدني والبحث الجنائي، داهم منزل سيدة وزوجها يدعيان تخصصهما بالطب بديل، ويستقبلان المرضى بالمنزل الذي حولوه لمركز طبي”.

وأضاف العبدالكريم في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن “المداهمة تمت يوم الخميس بإذن من النيابة العامة بعد أن تلقت وزارة الصحة عدة بلاغات من متضررين تلقوا علاجات في المنزل الذي غادره أصحابه قبل وصول فريق المداهمة”.

اليوم مع (وزارة الصحة،الغذاء والدواء،الدوريات الأمنية،الدفاع المدني،البحث الجنائي) مداهمة لمنزل سيدة وزوجها وبإذن من النيابة يدعيان تخصصهما بالطب بديل،ويستقبلان المرضى بالمنزل الذي حولوه لمركز طبي.

المحزن أنهما وجدا رواج من القنوات والاذاعات، دون تحقق من شهاداتهم وعملهم! pic.twitter.com/V6EviOsT3y — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) ٧ فبراير ٢٠١٩

وامتنع الناشط السعودي في قضايا حماية المستهلك عن ذكر اسم المتهمة التي اضطر فريق المداهمة لكسر باب منزلها ودخوله وتفتيشه، لكنه قال إنها شخصية معروفة وتظهر في وسائل الإعلام على الدوام كما تستضيفها بعض الجهات الحكومية للحديث عن الطب البديل.

وقال نشطاء سعوديون في موقع “تويتر”، إن المداهمة استهدفت منزل ملك الحميري، وهي شخصية يعتقد أنها تحمل الجنسية اليمنية وتقيم في السعودية، ومعروفة كطبيبة طب بديل بفروعه من طب نووي وطب أعشاب بجانب الحجامة.

وتعرف ملك حمود صالح الحميري نفسها في حسابها بموقع “إنستغرام” على أنها أول باحثة في الوطن العربي في دراسة الطب النبوي وطب الكيمياء والأعشاب وأول مؤسسة للملتقى الوطني والإقليمي والعالمي المتميز والرائد في مجال الطب البديل.

وتقول إنها تحمل شهادة بكالوريوس تخصص الطب النبوي من كلية الطب النبوي وفقه السنة، بجانب اتباعها دورات تأهيلية لدراسة طب الكيمياء والأعشاب والحجامة، إضافة لخبرتها في توظيف المكملات الغذائية والأعشاب لتعزيز الجهاز المناعي ومعالجة الأمراض ومحاربة السرطان”.

ولم يتسن لـ “إرم نيوز” الوصول للحميري، ولا الحصول على عنوان للملتقى المزعوم الذي تقول إنها أسسته، كما لا يعرف عن وجود كلية متخصصة في الطب النبوي وفقه السنة في أي من جامعات المنطقة.

وتمنع القوانين السعودية ذكر اسم المتهمين والتشهير بهم مالم تصدر أحكام قضائية نهائية ضدهم، فيما لا يمكن لـ”إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف العبدالكريم مداهمة المنزل بأنها “واحدة من أغرب الحملات التي شاهدها خلال جولاته المستمرة مع فرق حكومية تكافح الغش”، منتقدًا استضافة جهات حكومية للمتهمة وظهورها في وسائل الإعلام رغم عدم وجود ما يثبت صحة مزاعمها.

ونشر العبدالكريم مقاطع فيديو من داخل المنزل، وعرض شهادات شكر وتقدير تلقتها المتهمة من عدة جهات، مشككًا في صحتها، ومنتقدًا لجوء المرضى لها دون امتلاكهم ما يثبت صحة ادعاءاتها وخبراتها الطبية.

وبعيدا عن استضافة قنوات واذاعات لها، المضحك المبكي أنها تستعرض وتبرز للمرضى شهادات شكر وتقدير من جهات حكومية وأندية اجتماعية استضافتها لتقديم محاضرات عن الطب النبوي والطب البديل، مما يجعل الناس تثق بها.

كيف لجهات حكومية تستضيف شخص لاتعرف حقيقة شهاداته وهل هو مرخص أما لا؟‼️ pic.twitter.com/HCWkCrxUxL — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) ٧ فبراير ٢٠١٩

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة بالنظر لشهرة الحميري، وسط تباين في الموقف منها بين داع لانتظار نتائج التحقيق في الحادثة، وبين مدافع عن الحميري وممتدحًا طريقتها في الحجامة رغم المبالغ الكبيرة التي تتقاضاها مقارنة بخبراء حجامة آخرين.