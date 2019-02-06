زوجان يحوّلان برج مراقبة تاريخيًا لمنزل حديث (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا عن برج المراقبة التاريخي “HMS Owl”، والذي تحوّل إلى منزل على أحدث طراز معماري.

وبني البرج من الطوب في العام 1942 ويتكون من أربعة طوابق في المرتفعات باسكتلندا، حيث كان يستخدم من قبل البحرية الملكية لتنظيم حركة الطائرات الحاملة للتوربيدات، لكن تم إغلاقه العام 1957.

في العام 2013، اشترى شخص يدعى جوستين هوبر وزوجته شارلوت سيدون المبنى، وحوّلاه إلى منزل مريح على طراز حديث لهما ولأطفالهما، مع طابق علوي متاح للإيجار مقابل 75 جنيهًا إسترلينيًا لليلة الواحدة.

ويتسع مكان إقامة الضيوف في الطابق العلوي لشخصين، ويضم سريرًا بحجم كبير، فيما تُحاط الغرفة بأكملها بنوافذ ضخمة توفر إطلالات رائعة مذهلة على المناظر الطبيعية المحيطة.

كما يحتوي الحمام الداخلي على دش ومرحاض حديثين، بالإضافة إلى مغسلة كاملة مع صنابير، كما يمكن للضيوف أيضًا استخدام بقية المنزل، والتي تشمل حوض استحمام ساخنًا، وطاولة بلياردو وطاولة كرة القدم وموقد حطب.

وشرحت شارلوت كيف كان المبنى مهجورًا لعقود، حيث إن ترميمه تطلب خمس سنوات من العمل، وكان الحفاظ على روح المكان وعبقه هو شغفها الحقيقي.

وأضافت بأنها وزوجها “قاما ببناء كوخين ملحقين بالمبنى على نفس طرازه، وهما متاحين أيضًا للإيجار”.