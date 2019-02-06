مستمرة منذ 12عامًا.. صداقة غريبة بين طائر نورس ومسن بريطاني (صور)

لم يجد طائر نورس سوى أن يوثق علاقة الصداقة مع عجوز بريطاني؛ لمكافأته على قيامه بعلاج ساقه المكسورة والاعتناء به إلى أن شفيت تمامًا.

ولا تزال هذه العلاقة قائمة منذ نحو 12 عامًا عندما شاهد جون سومر الطائر الجريح على شاطئ البحر أثناء تنزهه مع كلبه في مدينة ديفون جنوب غرب بريطانيا.

وقام جون (80 عامًا) بأخذ الطائر إلى بيته وإطعامه، وظل يعتني به إلى أن شفيت ساقه المكسورة وأصبح بإمكانه الطيران دون ألم فقام بإطلاقه وأطلق عليه اسم “تشيربي”.

وقال جون لصحيفة “مترو” البريطانية: “كان ذلك منذ نحو 12 عامًا، وكان الطائر عمره حوالي 8 سنوات وأصبح الآن عمره 20 عامًا.. شاهدته وهو يصرخ من الألم بسبب كسر في ساقه وقررت الاعتناء به وصرت أطعمه من البسكويت الذي أطعمه لكلبي”.

وأضاف: “منذ ذلك الوقت وهو يأتي لزيارتي يوميًا ونقوم باللعب على الشاطئ.. الكثير من الناس يرونه وهو يطير تجاهي ويحط قربي وهو لا يقترب من أي شخص آخر.. الحقيقة أنه طور علاقة صداقة قوية معي”.

وأشار جون إلى أن تشيربي يهاجر مع بقية الطيور في شهر آذار (مارس) للتوالد ووضع الأعشاش ثم يعود في شهر أيلول (سبتمبر) ويأتي إليه يوميًا.

وأضاف: “الكثير من الناس يندهشون عندما أخبرهم بشأن تشيربي؛ لأنهم لا يصدقون أن طائر نورس يمكن أن يفعل ذلك.. والحقيقة أن ما حدث يجعلك تتساءل بشأن هذا العالم الذي نعيش فيه”.