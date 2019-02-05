“جوشوا ترامب”.. تنمر بسبب اسم عائلته يفتح له باب الكونغرس بضيافة الرئيس

المصدر: ا ف ب

أعلن البيت الأبيض أن طفلًا يدعى جوشوا ترامب، سيكون بين ضيوف الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا، خلال إلقاء الرئيس خطاب “حالة الاتحاد” في الكونغرس.

وجاءت هذه الدعوة، بسبب تعرض الطفل الذي يتحدر من ولاية “ديلاوير”، للتنمر في المدرسة بسبب لقبه العائلي (ترامب).

وقال بيان للبيت الأبيض عرّف فيه بالمدعوين لحضور خطاب الرئيس، إن “جوشوا ترامب تلميذ في الصف السادس، لا يمت للرئيس الأمريكي بأي قرابة عائلية، لكن دونالد ترامب دعاه ليحضر الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس الثلاثاء، لأنه محط استهزاء في مدرسته بسبب اسم عائلته”.

وأضاف البيان أن جوشوا “يهوى العلوم والفنون والتاريخ، ويحب أيضًا الحيوانات ويأمل بالعمل في مجال ذي صلة عندما يكبر”.

ويقضي التقليد في الولايات المتحدة بأن يدعو الرئيس والنواب الـ 535 في الكونغرس، من يحلو لهم لحضور الخطاب السنوي حول حال الاتحاد.