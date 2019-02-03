بالفيديو.. فتاة تدعو لمذيع بـ”التوفيق” فتتلقى صدمة قاسية (فيديو)

قررت قناة فضائية، توقيف مقدم برامج عن الظهور؛ بسبب هجومه الحاد على متصلة ووصف حديثها بـ”الوقح”.

وكان مقدم أحد البرامج التلفزيونية، هاجم بشكل حاد متصلة؛ بعد أن اعتبر حديثها “غزلًا”، حيث طلب من مخرج البرنامج وقف الاتصال، موجهًا لها عبارات قاسية.

ووفق موقع “أخبار 24” السعودي، فإن مقدم البرامج الإعلامي أحمد المالكي ظهر في مقطع من الحلقة، وهو يطلب من المخرج قطع الاتصال مع المتصلة، بعد أن بدأت مداخلتها بالدعاء للضيف بقولها: “الله يسعدك ويوفقك”، لكن المالكي اعتبر ذلك “تغزلًا في الضيف”، وقال إنه “تصرف ينم عن جرأة وقلة حياء”.

لكن وفي وقت لاحق، نشرت قناة “دال”، التي يعمل فيها الإعلامي المالكي، مقطع فيديو آخر، للمذيع؛ اعتذر خلاله للمتصلة عمّا بدر منه خطأ، معترفًا بأن ردة فعله كانت قاسية.

يتقدم مقدم فقرة الحصاد / أحمد المالكي بالاعتذار للمتصلة الأخت/ ريما على مابدر من خطأ وسوء تصرف معها https://t.co/omBxLeDNVh#همثون8 pic.twitter.com/ljGKHf3USX — قناة دال (@DalOnAir) ٢ فبراير ٢٠١٩