يضم 3 مقابر و40 مومياء.. مصر تعلن عن أول كشف أثري في عام 2019 (صور)

أعلنت مصر، اليوم السبت، عن أول كشف أثري في العام 2019، وذلك في منطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا جنوب البلاد، حيث جاء الكشف عبر بعثة مركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الآثار، بالعثور على 3 مقابر جماعية في المنطقة.

وأعرب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن سعادته بالكشف الأثري، مشيرًا إلى أنه الثالث على التوالي في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي اصطحب فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، إلى محافظة المنيا، أثناء تفقد الكشف الأثري ومحتوياته.

وتضمن الكشف الأثري مقابر بها آبار دفن بأعماق 7 و8 أمتار ذات فتحات تبلغ مساحتها نحو 125 سم وترجع إلى العصر البطلمي، وبها كمية كبيرة من المومياوات والفخار، وطراز مختلف للمقابر التي تتكون من أكثر من طابق، وبها عدة توابيت حجرية وتابوت خشبي، ومجموعة من الأقنعة، يرجح أنها دفنات لعائلات من كبار الموظفين أو الكهنة، أو لبعض من الشخصيات المهمة في أوانها.

واحتوى الكشف الأثري مجموعة من التوابيت الحجرية تضم قرابة 40 مومياء، منها مومياوات بكامل حالتها، ومومياوات كاملة بالزخارف والنقوش لم يُصبها أي تلف، إلى جانب 10 مومياوات لأطفال، والباقي لسيدات ورجال، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني.

كما تم العثور على قطع من الكرتوناج، وعلى أوانٍ فخارية للعجن، وتوابيت حجرية وفخارية نادرة وبرديات. كما توصلت بعثة العمل إلى وجود آبار أخرى، عثر بداخلها على قطعة من الكرتوناج وأواني تقديم، ومومياوات وتوابيت فخارية على شكل أسماك، ومومياوات أطفال وحيوانات نادرة، وفي حالة جيدة جدًا.