الهند تدخل موسوعة غينيس بأكبر برج من الـ “كب كيك” (صورة)

نجحت الهند في تحقيق رقم قياسي من خلال إنشاء برج ضخم مصنوع من الـ”كب كيك”.

ودخلت الهند موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإنشائها أطول برج من الـ “كب كيك” في العالم، يبلغ ارتفاعه 12 مترًا.

وبحسب وكالة ” يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكية، تم إنشاء البرج بشكل هرمي في المركز التجاري “فوروم فيجايا”، في مدينة تشيناي، وبالإضافة إلى ارتفاعه الهائل، تكون تصميمه من 18818 قطعة “كب كيك”.

وجرى تحضير الكعك في نفس المكان بالمركز التجاري، واستغرق تحضيره وترتيبه على شكل هرم حوالي 30 ساعة.

وتعاون خبراء من مدرسة تعليم الطهي “فود كونسيلات” وشركة “برييتي” لأدوات المطبخ، في إعداد قطع الـ “كب كيك” وتجميعها لإنشاء البرج.

وتم توزيع الكعك على العديد من المؤسسات الخيرية بعد النجاح في تحقيق الرقم القياسي بحضور أحد خبراء موسوعة غينيس.