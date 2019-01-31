العثور على غواصة ألمانية من الحرب العالمية الثانية‎ في إسطنبول

عثرت القوات البحرية التركية، اليوم الخميس، على غواصة ألمانية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، قبالة سواحل مدينة إسطنبول.

وقالت مصادر مطلعة: إن العثور على الغواصة “U23” جاء بالصدفة خلال أعمال تصوير وثائقي بالتعاون بين القوات البحرية التركية والتلفزيون التركي الرسمي “تي آر تي”، قبالة سواحل منطقة “شيلة- آغفا” على ضفاف البحر الأسود.

وأوضحت المصادر أن سفينة الإنقاذ “TCG AKIN” التابعة للبحرية التركية، عثرت على الغواصة على عمق 40 مترًا، وعلى مسافة ميلين بحريين من الشاطئ.

من جانبه، قال مخرج البرنامج الوثائقي “الشغف الأزرق”، خاقان أصلان، إن برنامجهم كان يعمل منذ فترة طويلة على أبحاث تتعلق بالغواصات الألمانية، إبان الحرب العالمية الثانية في البحر الأسود.

وأكد أن التلفزيون التركي سيعرض قريبًا حلقات وثائقية عن الوجود الألماني في البحر الأسود، وخصوصًا حركة غواصاته إبان الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

جدير بالذكر أن الألمان طلبوا إبان الحرب العالمية الثانية من تركيا فتح مضائقها البحرية أمام غواصاتها؛ للعبور إلى البحر الأسود، إلا أن أنقرة رفضت الطلب الألماني بموجب معاهدة “مونترو” حول نظام المضائق.

وإثر الرفض التركي، قام الألمان بتفكيك 6 غواصات من الطراز الصغير بطول 40 مترًا، بينها الغواصة “U-23″، في مدينة هامبورغ، لينقلوا قطعها عبر الأنهار إلى ميناء قسطنطا (برومانيا) المطل على البحر الأسود، في عملية استغرقت 4 أشهر.

وفي ميناء قسطنطا، تم تجميع القطع مرة أخرى، لتغوص في مياه البحر الأسود، ونفذت 56 عملية ضد الأسطول الروسي بين 1942 و1944.