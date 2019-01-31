بالصور.. فندق “السجق” في ألمانيا يُحاكي محلات الجزارة

سلّطت صحيفة “ديلي ترافيل” البريطانية الضوء على فندق غريب، في بلدة ريترسباخ بولاية بافاريا الألمانية، تم تصميمه بحيث يُحاكي محلات الجزارة، إذ تم بتصميم أثاثه كاملًا على شكل نقانق.

وافتتحت عائلة بويبل الألمانية المختصة في بيع اللحوم مُنذ القرن التاسع عشر كافة وسائد الفندق، وحتى الصابون على شكل سجق، كما طبعت على مفاتيح الغرف وسكاكين الجزارين صورًا للنقانق، وقدمت مجموعة الأطباق ذات صلة بها.

وقال كلاوس بويبل: “أنه أراد من افتتاح فندق السجق جذب الزوار الى بلدة ريترسباخ الريفية، بدلًا من الرحيل المستمر منها، حتى وصل عدد سكانها إلى 300 نسمة فقط”.

ويضم الفندق سبع غرف ومساحتين للمؤتمرات.