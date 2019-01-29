“العنكبوت الفرنسي” يتسلق ناطحة سحاب في الفلبين دون معدات أمان (فيديو)

تمكن الفرنسي آلان روبرت، الشهير بالرجل العنكبوت، من تسلق ناطحة سحاب في الفلبين، دون استخدام معدات أمان، قبل أن تتمكن الشرطة المحلية من إلقاء القبض عليه.

وقام روبرت، الذي تسلق من قبل برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، بتسلق برج “جي تي إنترناشنال تاور ماكاتي” في مانيلا، صباح الثلاثاء.

وشوهد الرجل البالغ من العمر 56 عامًا، وهو يشق طريقه متسلقًا إلى أعلى البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 217 مترًا.

واعتاد روبرت أن يحمل جواز سفره في حقيبته في حالات التسلق غير القانونية التي يقوم بها، حتى يكون مستعدًا عند اعتقاله من قبل السلطات المحلية.

ويتسلق روبرت المباني منذ أن كان في الـ11 من عمره، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسلقه 121 مبنى في العام 2015.