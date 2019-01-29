شمشون الكويت يستعد لسحب طائرة يونانية وقطار كندي بأسنانه‎

يستعد البطل الكويتي فهد محمد (شمشون الكويت) الذي يمتلك قوة خارقة، لتقديم إنجازات جديدة خارج نطاق بلاده، في شهر أيار/ مايو المقبل من خلال سحب طائرة ركاب بأسنانه في اليونان، إضافة إلى سحب قطار في كندا في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال شمشون الكويت إنه “يطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد العالمي وتحطيم الأرقام القياسية، مؤكداً امتلاكه قوة خارقة تمكنه من تحطيم أكثر من رقم في موسوعة غينيس”، وفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية.

وأوضح أنه “يمتلك القدرة على أكل الزجاج والجمر، وثني الحديد، وحمل الأوزان بأسنانه، وسحب السيارات والشاحنات بأسنانه، وطرق المسمار في الخشب بيده ومن دون مطرقة، وطعن المعدة بالسكاكين وتحطيم الطابوق على الجسم بالكامل بواسطة المطرقة، إضافة إلى مشي السيارة على جسمه”.

وأشار (شمشون الكويت) إلى تلقيه دعوة من سفيرة قرغيزستان في الكويت، لإقامة عروض في بلادها.

ويعتبر فهد وهو في بداية العقد الرابع من عمره، من أصحاب القدرات الخارقة والنادرة، والتي تم اكتشافها لديه منذ الطفولة، استطاع خلال مسيرته تحطيم أرقاماً قياسية في مجال رفع الأثقال على المستوى العالمي، ويتمتع بصحة جيدة وقوة أسنان خارقة