بالفيديو.. أمير قطر يواجه تعليقات ساخرة عقب مداخلة كروية في اجتماع رسمي

واجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الاثنين، تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اجتماع رسمي عقده مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في العاصمة سيؤول، وحضرت فيه كرة القدم.

وكان وفدان قطري وكوري جنوبي يعقدان اجتماعًا رسميًا يضم رئيسي البلدين وعددًا من الوزراء، عندما عرج الشيخ تميم على كرة القدم، ومواجهة منتخب بلاده المثير للجدل مع المنتخب الكوري التي انتهت لصالح العنابي القطري قبل أيام قليلة ضمن تصفيات كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وزيارة الشيخ تميم إلى قطر، تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي، والتطورات بملف استضافة قطر لكأس العالم عام 2022، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات.

لكن المداخلة الكروية لأمير قطر في الاجتماع الرسمي، جرت عليه سيلًا من انتقادات وتعليقات ساخرة، تضاف لردود فعل مماثلة بعد كل مباراة يخوضها المنتخب القطري الذي يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب الموهوبين الذين منحتهم الدوحة الجنسية القطرية ليمثلوها في المحافل الرياضية.

وقال الكاتب والمدون الإماراتي، حمود حمد العَبري، في تعليقه على مداخلة أمير قطر “#تميم محرك طيارة ووفد ومكلف خزينة #قطر مبالغ طائلة إلى #كوريا_الجنوبية لكي يبلغ الكوريين بأن فريقه لكرة القدم وصل نصف النهائي ????????!!! بالله عليكم هذا الطفل بالمصري (العيّل) رئيس دولة. الموجودين ودهم يطبعون في جبهته جواتيهم لأن الجلسة معاه تضيع وقتهم”.

#تميم محرك طيارة ووفد ومكلف خزينة #قطر مبالغ طائلة إلى #كوريا_الجنوبية لكي يبلغ الكوريين بأن فريقه لكرة القدم وصل نصف النهائي ????????!!!

بالله عليكم هذا الطفل بالمصري "العيّل" رئيس دولة.

الموجودين ودهم يطبعون في جبهته جواتيهم لأن الجلسة معاه تضيع وقتهم.#قطر_دولة_إرهابية#تميم_العنز pic.twitter.com/abOVBzsUSo — حمود حمد العَبري (@hamoodbinhamad) January 28, 2019

و كتب محمد المريخي ساخراً “رئيس دولة وفِي اجتماع رسمي ومع وفد رسمي ويناقش نتيجة مباراة #كوريا_الجنوبية_قطر !! تعبنا نقول لكم هذا حرام تحطه ناطور بنايه .. حدث هذا في لقاء #تميم ونظيره الكوري الجنوبي”.

رئيس دولة وفِي اجتماع رسمي ومع وفد رسمي ويناقش نتيجة مباراة #كوريا_الجنوبية_قطر !! تعبنا نقول لكم هذا حرام تحطه ناطور بنايه .. حدث هذا في لقاء #تميم ونظيره الكوري الجنوبي. pic.twitter.com/nKzmCObdqB — محمد المريخي???? (@UAEmohamed) January 28, 2019

وعلق حمود العوني على حديث أمير قطر “هل قال لهم لقد جنسنا 30 لاعبًا من مختلف القارات واللغات تحت مسمى #غطر”.

هل قال لهم لقد جنسنا 30 لاعب

من مختلف القارات واللغات

تحت مسمى #غطر — حمودالعوني (@7moood_el3wny) January 28, 2019

ووصل تميم بن حمد، إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، في سيارة تستمر ليومين، في إطار جولة آسيوية تشمل أيضًا اليابان والصين، ويشارك فيها وزراء ورجال أعمال.