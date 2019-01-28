الأردن.. “جاهة زفاف” تتحول لـ”جبهة” وبرلماني يسلم نجله للأمن‎ (فيديو)

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أن 4 أشخاص ممن ظهروا في مقطع فيديو، وهم يطلقون عيارات نارية بشكل كثيف أثناء إحدى المناسبات، سلموا أنفسهم للشرطة.

وكان ناشطون أردنيون تداولوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الشباب وهم يطلقون أعيرة نارية بكثافة في الهواء وبشكل عشوائي، خلال “جاهة” لطلب يد فتاة، الأمر الذي أثار جدلًا واستياءً واسعين في المملكة.

وقال الناطق باسم الأمن العام في الأردن، المقدم عامر السرطاوي، في بيان صدر مساء الإثنين، إن 4 أشخاص ظهروا في الفيديو “ممن جرى تحديد هوياتهم، سلموا أنفسهم لمركز أمن بادية الجيزة، وبوشر التحقيق معهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم”.

وأضاف البيان أنه “ما زال البحث جاريًا عن باقي الأشخاص.

وفي السياق، نقلت يومية “الرأي” المحلية عن مصادر نيابية أن النائب محمود العدوان سلّم نجله إلى الشرطة، على خلفية مشاركته في إطلاق النار أثناء “الجاهة”.

وقالت المصادر: إن “النائب العدوان حينما علم بمشاركة نجله في إطلاق النار بادر على الفور لتسليمه إلى الجهات الأمنية؛ لأنه يعتبر ذلك مخالفة للقانون والذي يجب أن يلتزم الجميع به”.

وطالب النائب “بمعاقبة كل من يُطلق النار في المناسبات”.