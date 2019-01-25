لافروف يصافح “الميكروفون” في الجزائر (فيديو)

صافح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الميكروفون، في موقف طريف أثار ضحك الحضور خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل.

ووقع الحادث الطريف عند قيام أحد مهندسي الصوت بوضع الميكروفون بشكل قريب جدًا من لافروف، ولكن الأخير تقبل الأمر بشكل مرح، وقام بمصافحة الميكروفون.

وعقد اللقاء داخل قاعة المؤتمرات الكبرى في وزارة الشؤون الخارجية، بضاحية “العناصر” في أعالي الجزائر العاصمة.

وبحث الطرفان “سبل تطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وتكثيف التشاور السياسي بشأن قضايا إقليمية عديدة ومسائل ذات اهتمام مشترك بين الجزائر وموسكو”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وبدأ لافروف، الخميس، جولة في دول شمال أفريقيا، تشمل إلى جانب الجزائر، كلًا من المغرب وتونس.