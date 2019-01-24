عمره آلاف السنين.. عالم آثار يعثر على حذاء عتيق في نهر بريطاني (صور)

في كشف مميز ومفاجئ، عُثر على حذاء عتيق يبلغ عمره آلاف السنين في قاع موحل لنهر التايمز البريطاني.

وكان عالم الآثار ستيف توملينسون، البالغ من العمر 47 عامًا، يستكشف مصب النهر عندما تعثر في الحذاء المتواضع والذي كان بارزًا من السهول الطينية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يكن “ستيف” على دراية بأهمية الحذاء التاريخية، فحثه أقرانه على إرساله للخبراء لمعرفة ماهيته.

وبالفعل، وجد علماء معهد أسكتلندي، أن تاريخ الحذاء يعود إلى ما بين 1017 و1059 قبل الميلاد، خلال فترة الانجلو- سكسونية والفايكنغ، والتي سكن شعبها الجزر البريطانية قبل تغلب ويليام الأول ملك إنجلترا الملقب بـ”ويليام الفاتح” على هارولد جودوينسون الملك الأنجلوسكسوني، في معركة “هاتسينغ” الشهيرة في 1066 قبل الميلاد.

ووفقًا للخبراء، قد يعد هذا الحذاء واحدًا من آخر الآثار الباقية من احتلال الفايكينغ لبريطانيا قبل الغزو الناجح للفرنسيين، حيث تشير نتائج الاختبارات المعملية إلى وجود احتمال بنسبة 95.4 % أن هذا الحذاء يعود للفترة بين 1017 و1059 قبل الميلاد.

واكتشف ستيف الحذاء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أنه تم الكشف عن النتائج المذهلة حديثًا، كما أنه على الرغم من قِدم الحذاء، إلا أنه كان محفوظًا جيدًا.

وقال ستيف: “إنه اكتشاف نادر ومدهش، فهو لا يزال في حالة رائعة، وقد يرجع الفضل في ذلك إلى الطين، حيث يمكن رؤية علامات أصابع القدم والكاحل الأصلية”.

وفي الختام، كشفت الصحيفة أنه قد يتم عرض الحذاء قريبًا في متحف شهير، دون ذكر تفاصيل عنه.