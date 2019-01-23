في حالة الخطر.. هذه الكلمات يستخدمها طاقم السفن لعدم “تخويف” الركاب

كشف مدير سابق في إحدى الرحلات البحرية الأمريكية، عن سلسلة مصطلحات سرية يستخدمها طاقم السفن السياحية، في حال وقع خطأ ما، وذلك حتى لا يسمعها الركاب، وينتشر الرعب بينهم.

وذكر براندون بريسر لموقع “بلومبرغ” الأمريكي أنه “أثناء عمله على متن السفن السياحية، كان طاقم السفينة يستخدم بعض الكلمات السرية في الحالات الطارئة”.

وعلى رأس تلك الكلمات، “30-30″، وتعني الطاقم يطلب الصيانة لتنظيف الفوضى، وعند النداء بمصطلح “PVI” فذلك يعني “حادث تقيؤ عام”.

أما كلمة “ألفا” فتعني حالة طبية طارئة، وكلمة “برافو” تعني اندلاع النيران، وتعني كلمة “كيلو” استدعاء جميع الموظفين للإبلاغ عن حالة طوارئ خاصة بهم، فيما تعني “أوسكار” شخصًا ما تاه في البحر.

وبيّن بريسر أن هذه المصطلحات ليست بالضرورة أن تشكل خطرًا، ولكنها تُستخدم بين طاقم السفينة لحثّهم على الاستجابة السريعة.