شاهد.. لحظة ولادة حوت أبيض والتقاط أنفاسه الأولى (فيديو)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات نادرة للحظة ولادة حوت أبيض في أحد مراكز التربية في جنوب الصين.

ويمكن رؤية رأس الحوت بارزة من أمه التي تدعى “يوليا” قبل ولادته بلحظات والتقاط أنفاسه الأولى في مملكة تشيميلونغ للمحيطات في تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ.

وإلى جانب يوليا، أنجبت حوتان آخران، صغارهما في فترة 13 يومًا في ديسمبر، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال تشانغ ديلو نائب المدير العام لمملكة تشوهاى تشيميلونج للمحيطات إن جميع الحيتان الصغيرة تتغذى جيدًا وبصحة جيدة.

وأضاف ديلو أن الشيء الأكثر أهمية، أن يتمكن الحوت الصغير من التقاط أنفاسه الأولى بعد ولادته.

في الأسابيع التي سبقت الولادة، كان الموظفون في المركز يراقبون نظام الحيتان عن كثب ويأخذون درجات حرارة أجسامهم مرتين كل يوم لمساعدتهم على الاسترخاء قبل المخاض.

كما أظهرت الصور المذهلة التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحيتان تترابط مع أمهاتها وتتعلم السباحة بشكل صحيح.

يولد الحيتان بلون رمادي غامق ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى ثمانية أعوام قبل أن يتحول إلى اللون الأبيض بالكامل.

ويتراوح طول الحيتان البيضاء (Belugas) ، من 13 قدمًا (3.9 م) إلى 20 قدمًا (6.1 م) ، ولها جباه مدورة مميزة.

وتوجد عادة قبالة سواحل ألاسكا وكندا وروسيا، على الرغم من أنها غالبا ما تسافر لمسافات كبيرة بحثا عن الطعام ويمكن أن تتنقل بين المياه المالحة والعذبة.