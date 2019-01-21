شجار عنيف بين الركاب على متن طائرة أسترالية (فيديو)

تفجر شجار عنيف على متن رحلة اقتصادية مزدحمة عندما تشاجر راكب مخمور مع بقية الركاب على ارتفاع 30 ألف قدم.

تطايرت اللكمات في مقصورة الرحلة “Scoot TR7” من أستراليا إلى سنغافورة، والتي كان من المقرر أن تستغرق 8 ساعات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اضطر الركاب وطاقم الطائرة إلى تقييد المسافر المخمور إثر اندلاع الشجار بعد حوالي ساعة من إقلاع الطائرة.

ووفقا لشهود العيان، بدأ المسافر المخمور شرب الكحول عندما تأخرت الرحلة، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الشجار العنيف، ولكن السلطات أفادت بأنه قد تم تقييده لبقية الرحلة، قبل اعتقاله في المطار فور هبوط الطائرة.

وبسبب الحادث تم تحويل الطائرة في النهاية إلى سيدني، حيث كانت الشرطة تنتظر على مدرج المطار، وتولت شركة “سكوت” للطيران توفير رحلات جوية بديلة للركاب الآخرين.