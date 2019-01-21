نهاية مأساوية لـ”متسلقة البكيني” في تايوان (صور)

تعرضت متسلقة جبال شهيرة إلى حادث مأساوي، أودى بحياتها بعدما تجمدت حتى الموت عقب تسلقها قمة جبل بالبكيني.

وتشتهر المتسلقة التايوانية “جيجي وو”، بمغامراتها وتسلقها الجبال أثناء ارتدائها بكيني فقط، خاصة وسط الطقس قارس البرودة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “جيجي” البالغة من العمر 36 عامًا، كانت في رحلة منفردة في “متنزّه يوشان الوطني” في تايوان، ولكن بعد أسبوع من الانطلاق في مغامرتها، استغاثت بصديق لها من خلال هاتفها، وذلك بعد سقوطها في وادٍ.

وكشفت التقارير أن “جيجي” سقطت عن ارتفاع يبلغ أكثر من 20 مترًا حتى حوصرت في قاع ممر ضيق أثناء محاولتها تسلق أعلى قمة في تايوان.

وسارعت مروحيات الإنقاذ إلى مكان الحادث، ولكن على الرغم من المحاولات المضنية، إلا أن الأحوال الجوية السيئة عرقلت عملية الإنقاذ وانتشال “جيجي”، حتى عُثر عليها بعد 28 ساعة متجمدة حتى الموت.

كما أوضح المسؤولون بأنه تم إرسال مروحيات الإنقاذ إلى موقع “جيجي” 3 مرات منفصلة، ولكن باءت المحاولات بالفشل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد رجال الإنقاذ أنهم مازالوا ينتظرون تحسن الطقس واستقراره لنقل جثمان “جيجي” خارج الوادي، مع إقامة مخيم بالقرب من موقع الحادث، كما كشف قائد فريق البحث والإنقاذ “لين تشينغ” أن درجة الحرارة بلغت 2 درجة مئوية فقط مساء يوم استغاثة “جيجي”.

وأثار حادث “جيجي” المأساوي مشاعر وحزن الكثيرين من متابعيها على إنستغرام وفيسبوك، حيث كانت تشارك العديد من الصور لمغامراتها بالبكيني.