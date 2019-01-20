روبوت جديد يقدم لك مشروبك المفضل أينما تكون (صور وفيديو)‎

أعلنت شركة التصميمات الإيطالية المعروفة “Carlo Ratti Associati” عن تعاونها مع فريق “Guido”، المتخصص في تطوير السيارات ذاتية القيادة يمكنك طلبها عبر تطبيق الهاتف الذكي، وهي قابلة للتطوير لملاءمة مختلف الاستخدامات، بحيث يمكنهما تقديم تجربة جديدة خاصة بصناعة مشروبات حسب الطلب بذراع روبوتية ذكية.

ويحمل الروبوت الذكي اسم Makr Shakr وقد تم تطويره سابقًا، من قِبَل تعاون بين شركة كوكاكولا للمياه الغازية ومعهد “MIT” البحثي إلى جانب لمسة فنية من جانب شركة التصميم الإيطالية، وهو قادر على صناعة 120 مشروبًا في الساعة الواحدة، وذلك من خلال خلط 60 مكونًا مختلفًا، ما يسمح للزبائن بالحصول على قدر متنوع من الوصفات لمشروبات جديدة يصل عددها إلى 10 جوجوول، وهو رقم مكون من 101 صفر، وعدد عملاق من الاختيارات المتاحة من المشروبات الجديدة.

وأعلنت الشركة الإيطالية إلى جانب فريق “جايدو”، أن الزبائن يمكنهم أن يطلبوا من الروبوت أن يأتي إليهم في سيارته ذاتية القيادة أينما يكونوا من خلال تطبيق الهاتف، بعد تأكيد أن أعمارهم تفوق السن القانونية لتناول الكحوليات، وذلك عبر تقديم وثيقة هويتهم الشخصية الرسمية على التطبيق.

يُذكر أن الروبوت “Makr Shakr” يعمل على متن عشرات الفنادق والبواخر البحرية السياحية وأشهرها “Royal Caribbean”.