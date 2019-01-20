بالصور.. فيلان بريان يموتان صعقاً بالكهرباء في الهند

لقي فيلان بريان مصرعهما في الهند بعد تعرضهما للصعق من أسلاك الكهرباء.

تم العثور على الفيلين في حقل أرز بقرية في ولاية البنغال الغربية شرق الهند.

وكان قطيع يضم 80 فيلًا على الأقل تتجول حول القرية لمدة أسبوعين قبل أن تلمس الأفيال أسلاك الكهرباء التي كانت على ارتفاع قدمين فقط فوق سطح الأرض.

ووجه الخبراء انتقادات لإدارة الكهرباء في الولاية حيث قال أحدهم إنه حذر الإدارة بشأن الأسلاك في السابق.

وقال الدكتور براديب فياس، وهو مسؤول كبير بإدارة الغابات: “كانت هذه الأفيال هناك لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، وكانت تخرب متاجر ومنازل السكان المحليين حتى أنها دمرت حقل الأرز وحبوب غذائية أخرى، وتم صعق اثنين من هذه الأفيال بسلك للجهد العالي كان متدلياً بالقرب من الأرض”.

وأضاف: “أخبرنا المسؤولين بإدارة الكهرباء بأن عليهم إصلاح السلك ولكنهم أهملوا ذلك”.

وعثر القرويون على الحيوانات ميتة وأبلغوا إدارة الغابات.

وقال رابندراناث ساها، المسؤول بإدارة الغابات: “تم العثور على جثتي فيلين في حقل الأرز بقرية نيبورا في منطقة مركز شرطة غورغوريبال صباح السبت.

وأضاف: “يبدو أنهما ماتا من الصعق بالكهرباء، بعض الكابلات عالية الجهد متدلية ومنخفضة بشكل خطير في المنطقة، ويمكن أن يسبب هذا الموت والضرر للأشخاص العاملين في الحقل أيضاً، ولقد أبلغنا إدارة الطاقة بالأمر”.