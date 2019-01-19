“فيسبوك” يضع علم السعودية لأول مرة في تاريخه

أضافت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، العلم السعودي، إلى قائمة أعلام الدول التي تمثل موظفي الموقع الشهير، بعد أن انضمت إليهم الأكاديمية السعودية سمر السلطان، كأول مواطنة من المملكة تلتحق بفريق العمل الكبير.

ونشرت سمر التي التحقت بوظيفتها في “فيسبوك”، العام الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه العلم السعودي في لوحة تضم أعلام الدول التي ينتمي لها موظفو الموقع في مقره بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

وقالت في تعليقها على الفيديو: “تم إضافه العلم السعودي في مقر “فيسبوك” في دبلن إيرلندا، وأخيرًا؛ بعد انضمامي للشركة، حيث يتم إضافه الأعلام بناء على جنسيات موظفي الشركة. والسعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة الممثلة في “فيسبوك”، سعيدة بهذا الإنجاز وأتمنى أن أرى الأعلام الخليجية قريبًا، و تمثيل أكبر للأعلام العربية”.

تم أضافه العلم السعودي في مقر فيسبوك في دبلن ايرلندا و اخيراً بعد انضمامي للشركة حيث يتم أضافه الاعلام بناءاً على جنسيات موظفين الشركة.

السعوديه هي الدول الخليجيه الوحيدة الممثله في فيسبوك سعيدة بهذا الإنجاز و اتمنى انا ارى الاعلام الخليجيه قريباً و تمثيل اكبر لاعلام العربيه pic.twitter.com/EMMtchGo1H — سمر السلطان (@Samaralsul) January 18, 2019

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا في السعودية، حيث احتفى مواطنو المملكة برفع علم بلادهم بجانب أعلام عشرات الدول الأخرى، عبر نجاح مواطنتهم السلطان بالعمل في “فيسبوك”.

وانضمت سمر السلطان، ابنة مدينة الإحساء، إلى “فيسبوك”، في فبراير/شباط الماضي؛ بعد اجتيازها سبع مقابلات عمل في الموقع، وتعمل الآن كمسؤولة عن تقديم الاستشارات للشركات المتوسطة والصغیرة، وتعريفھا بكیفیة الاستفادة من خدمات “فیسبوك” وموقع “إنستغرام” لتسويق منتجاتھا.

ووضع علم السعودية بين قائمة أعلام الدول التي تمثل موظفي “فيسبوك”، يعكس نظرة إدارة الموقع فيما يبدو لموظفته السعودية، التي تحمل شهادة الماجستیر في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولیة من إحدى جامعات أيرلندا، وتجاوزها الفترة التجريبية بنجاح.