شركة طيران تطرح تصاميم طريفة لأزياء موظفيها (صور)

كشفت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، النقاب عن الزي الرسمي الجديد الذي سيتم طرحه لموظفيها البالغ عددهم 70 ألفًا، من أطقم الطائرات إلى عمال المدرج، وكانت المفاجأة هي تصاميمها الطريفة.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعاونت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، مع مصمم ملابس النساء تريسي ريس وعلامة “بروكس براذرز”، ومصمم ملابس العمل كارهارت، لإنتاج الملابس الجديدة.

ومن المقرر أن يتم اختبار الزي الرسمي عدة مرات خلال السنة المقبلة، حيث تأمل الشركة توزيعها على جميع الموظفين في عام 2020.

وستعتمد أزياء جميع الموظفين على لون أساسي اسمه “الرابسودي الأزرق”، إذ تأمل شركة الطيران أن يجعل هذا جميع موظفيها يبدون وكأنهم فريق واحد، لكنها ستختلف في ألوانها الأخرى مع اختلاف الوظائف.

وعلى سبيل المثال، يشمل زي طاقم الطائرة لمسة من اللون الأرجواني، في حين أن ملابس مسؤولي خدمة العملاء ستتميز باللون الزهري والفيروزي.

كما ستتميز أزياء طاقم الطائرة بربطة عنق من اللون البرغندي، بينما ستتميز أزياء عمال المدرج بألوان عالية الوضوح.

وتقول “يونايتد” إنها ركزت على استخدام أقمشة ذات جودة عالية وتهوية مُحسنة؛ حتى يشعر موظفوها بالرضا والراحة، ومن المقرر أن يتم اختبار الأزياء الجديدة على 1300 من الطيارين ومضيفي الرحلات ووكلاء خدمة العملاء.

ومع ذلك، أثارت الأزياء الجديدة سخرية رواد الإنترنت، الذين أشاروا إلى أنها ألبسة طريفة وغير مهنية بالمرة.