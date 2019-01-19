فريق كمبودي يبني أكبر قارب تنين في العالم (فيديو)

حطم فريق من كمبوديا رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية عن طريق بناء قارب تنين يقارب طوله تمثال الحرية الأمريكي.

وكشفت موسوعة غينيس أن كلًّا من “اتحاد الشباب في كمبوديا” وإدارة محافظة “بري فينغ”، تعاونا لاستخدام الطرق التقليدية لبناء قارب التنين البالغ طوله 87 مترًا و12 سم.

واستخدم الفريق 6 جذوع وبعض قطع من أشجار تعرف باسم ” Koki” لبناء القارب، وذلك بعد حصول الفريق على تصريح من وزارة البيئة والزراعة والغابات والثروة السمكية، لقطع الأشجار التي يزيد عمرها على 50 عامًا.

وحصل الفريق على الموافقة لتسجيل التصميم للمشاركة في موسوعة غينيس من قِبل “اتحاد قوارب التنين الدولي” (IDBF) المسؤول عن وضع المعايير الدولية لقوارب التنين.

وبني القارب بهدف الاحتفال بمهرجان الماء في كمبوديا، وهو أحد أكبر الاحتفالات التقليدية في البلاد.