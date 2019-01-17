مسبح فريد بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (صور)

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المسبح يمكنه استيعاب نحو 10000 مستجم، حيث يمكن السباحة داخله في الهواء الطلق، وفي الصالة الداخلية من المنتجع.