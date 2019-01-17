مسبح فريد بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (صور)

أظهرت سلسلة المنتجعات البريطانية “بوتلينس” صورًا خاطفةً، لمسبحها الجديد، والذي صممته بمواصفات فنية فريدة، وذلك داخل منتجعها بمدينة بوغنور ريجيس غرب مقاطعة “ساسكس”، بتكلفة بلغت 40 مليون جينه إسترليني.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المسبح يمكنه استيعاب نحو 10000 مستجم، حيث يمكن السباحة داخل المسبح في الهواء الطلق، وفي الصالة الداخلية من المنتجع، كما توجد منطقة مخصصة للأطفال.
وأضافت “بوتلينس” للمسبح، الذي من المقرر افتتاحه مطلع ابريل المقبل، مجموعةً جديدةً من المرافق والسكن وعوامل جذب أخرى، تسمح للزوار والعائلات بالاستماع في الوسائل الترفيهية والتي تعمل ليل نهار بمواصفات متطورة.