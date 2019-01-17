سيدة تعثر على أخطر عنكبوت سام في العالم تحت فراشها (صور)

نجت سيدة أسترالية بفضل الرعاية الإلهية دون أن تصاب بأذى، بعد أن تسلل أخطر عنكبوت في العالم إلى أسفل فراشها، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

اكتشفت “تامي ميلز” العنكبوت قمعي الشبكة، والذي يعتبر أكثر عناكب العالم سمية، أسفل فراشها في منزلها في منطقة توومبا في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وفي التفاصيل، كشفت تامي ميلز أنها عثرت على العنكبوت السام للغاية، الذي يستطيع قتل إنسان في أقل من 15 دقيقة، بينما كانت تنظف غرفة نومها.

وذكرت الصحيفة “لم أستطع الوصول إلى ما أسفل السرير، لذلك أمسكت بعصا وسحبت الأشياء، وعندما رأيت العنكبوت البالغ طوله 6 سم ظننته من نوع العنكبوت الصياد، ولكن عندما رأيته في الضوء، أدركت أنه أكثر سوادًا”.

وبعد بحث سريع على الإنترنت أدركت “تامي” نوع العنكبوت الفتاك، ونشرت صوره على فيسبوك وكتبت: “كدت أن أموت هذا الصباح، حيث وجدت هذا العنكبوت القاتل أسفل فراشي، هل يعلم أحد كيف أحفظه”.

ومن جانبهم نصحها بعض رواد الإنترنت بقتله والتخلص منه بسرعة، ولكنها كشفت أنها تعتزم حفظه في مادة حافظة وعرضه في منزلها لاحقًا للذكرى.