حملة تبرع هولندية لإنقاذ أسد يعاني في بغداد

عثرت مجموعة من موظفي وزارة الدفاع الهولندية على أسد يعيش في ظروف وصفتها بـ”الرهيبة” في مأوى للحيوانات وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المجموعة إن الأسد يبلغ من العمر سنة ونصفًا، وهو في حالة توتر دائم، إذ إن قفصه صغير جدًا، ويعاني من سوء التغذية، ومحاط بمجموعة من الكلاب الصاخبة، والقطط.

وأضافت أن الأسد لا يحصل على ما يكفي من الطعام ولا يتم الاعتناء به ومصاب بالصدمة من البيئة التي يعيش فيها، وأنه يشعر بالخوف من الضوضاء، حيث إن المأوى يقع في شارع مزدحم تمر فيه العديد من السيارات.

وقررت المجموعة شراء الأسد لإرساله إلى مؤسسة “Stichting Leeuw” في هولندا، وهي مؤسسة تهدف إلى حماية الحيوانات البرية المعرضة للانقراض.

وأعلنت المجموعة أنها بحاجة لمبلغ 6.000 يورو لشراء الأسد و2.000 يورو لشراء طعام له، وأنها نجحت في إبرام صفقة مجانية مع شركة ستقوم بالنقل والخدمات اللوجستية.

وقالت إن الأموال الإضافية التي يمكن أن تجمعها ستتبرع بها لمؤسسة “Stichting Leeuw” لتمويل جميع برامجها.

وفتحت المجموعة حملة تبرعات عبر موقع متخصص، لتتمكن حتى الآن (وقت كتابة التقرير)من جمع مبلغ يتجاوز 6800 يورو.