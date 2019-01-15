أدلة قد تثبت أن هبوط الصين على الجانب المظلم من القمر مجرد أكذوبة

كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية أن هبوط الصين على الجانب المظلم من سطح القمر ما هو إلا أكذوبة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

تصدرت الصين عناوين الأخبار في بداية يناير عندما هبط مسبار Chang’e-4 على الجانب الآخر من القمر، وقالت صحيفة “تشاينا ديلي” التي تديرها الدولة في ذلك الوقت إن الصين افتتحت فصلاً جديداً في تاريخ استكشاف القمر للإنسان.

ولكن باستثناء عدد قليل من الإعلانات النادرة هنا وهناك، فإن الصين أحاطت المهمة بالسرية مع الحفاظ على الكثير من المعلومات دون تفسير.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الصين بعدم الالتزام بالشفافية بشأن النتائج التي توصلت إليها في الآونة الأخيرة، أقنع البعض بأن الصين زورت المهمة بأكملها، وكان ذلك بسبب رصد خط أبيض أمام المسبار في إحدى الصور، والتي أخفقت السلطات في إزالتها.

كما قال سكوت سي وارينج، مدون بارز، أن هناك نقصًا في صخور القمر في الصور، ما يشير إلى أن الصينيين ليسوا على القمر.

وأضاف: “لاحظت على الفور خط دعم المرحلة لوضع المركبة في الصورة! .. لقد وضع شخص ما خطًا أمام المسبار بطريق الخطأ ونسي محوه”.

وأشار إلى أنه يمكن أن يكون مخطئًا ولكن في الصورة الأصلية لا توجد خطوط أخرى في الصورة البانورامية العملاقة بأكملها.