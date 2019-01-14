بعد صورتها الجريئة.. ياسمين الخطيب تعلق على أزمتها مع خالد يوسف (فيديو)

خرجت الكاتبة والمذيعة المصرية ياسمين الخطيب عن صمتها وعلقت على الصورة التي تم تداولها مؤخرًا لها برفقة المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الخطيب بأنها كانت متزوجة من خالد يوسف، لكنها انفصلت عنه منذ عامين، مشيرة إلى أن تلك القضية باتت بالنسبة لها بحكم المنتهية، ولا تريد الحديث عنها مجددًا.

وقالت الخطيب في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، إنها “اضطرت للإفصاح عن تلك الفترة من تاريخ حياتها”، لافتة إلى انها اكتفت بكتابة ردها على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتعليق على صفحتها الشخصية.

وأضافت بـأنها لا تتشرف بتلك “القصة، ولديها أسرتها وحياتها وأولادها، ولا تريد التطرق لذلك الموضوع مرة أخرى”.

وأحدث إعلان الكاتبة والمذيعة ياسمين الخطيب، نبأ زواجها سابقًا من المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول صورة لهما، ظهرت خلالها الخطيب في أحضان يوسف.

كما علّق يوسف بعد تداول صورته مع الخطيب تعليقًا غامضًا، حيث لم ينف زواجه منها أو يؤكده، بل تحدث فقط عن تعرضه لحملات ممنهجة وشائعات مغرضة تنال منه ومن عائلته.

وتوعدت الفنانة التشكيلية السعودية، شاليمار الشربتلي، زوجة خالد يوسف، بـ”إذلال” من يروّج الشائعات، ويتطاول بشكل غير مقبول، وذلك بعد أزمة صورة “الحضن الرومانسي”، التي جمعت زوجها المصري خالد يوسف مع ياسمين الخطيب، لكنها حذفت منشورها بعد تداوله بساعات.