مصر تستعد لإنشاء أطول برج في أفريقيا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، بدء إنشاء أطول برج في مصر وأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، في آذار/ مارس القادم، حيث من المقرر أن يبلغ طوله قرابة 390 مترًا.

وقال رئيس الوزراء خلال تفقده بعض المشروعات الجديدة اليوم الإثنين في العاصمة الإدارية الجديدة، إن “شركة صينية تعد من أكبر شركات مقاولات العالم ستقوم بتشييد البرج، إذ من المقرر أن تكون قاعدة البرج عملًا غير مسبوق في تاريخ مصر” بحسب قوله.

وأضاف أن “قاعدة البرج من المقرر أن تستغرق عمليات الصب الخرسانية فيها قرابة 80 ساعة أي 3 أيام متواصلة ولن يتوقف فيها العمل حتى الانتهاء منها”، مشيرًا إلى “إنشاء20 برجًا أخرى في العاصمة الجديدة”.

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن “النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون أكبر مدينة مركزية حديثة على مستوى العالم”، مشيرًا إلى أن “الحديقة ستكون مفتوحة لكل المواطنين، وتتضمن كافة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وكافة الخدمات لتكون علامة مميزة في العاصمة الجديدة”.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من هذا النهر 30 حزيران/ يونيو 2020.

وبين رئيس الوزراء أنه سيتم توفير مياه الري للنهر الأخضر من خلال إعادة تدوير المياه بعد معالجتها، في الوقت الذي أكد فيه على أن “الحي السكني الجديد في العاصمة الإدارية، هو نموذج متطور لحي غاردن سيتى فى القاهرة”.

يذكر أن مصر أنشأت عدة مبانٍ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من إنشاء أكبر مسجد في أفريقيا “الفتاح العليم” مؤخرًا، إلى جانب بناء كنيسة كبيرة، بجانب مقرات الوزارات والمباني السكنية.