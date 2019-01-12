عمدة واشنطن توقّع “قانون الحب” لإنقاذ العرسان بعد إغلاق الإدارات‎‎ الأمريكية

وقّعت مورييل بروير عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن ، يوم السبت قانونًا طارئًا باسم “قانون الحب” ، ليخوّلها صلاحية منح رخص الزواج للعرسان الجدد، بعد إغلاق المحكمة المكلفة بذلك، بسبب أزمة “الشوتداون” في الولايات المتحدة.

والقانون يحمل شعار “دعوا حبنا يدوم “، وقد حل مشكلة الثنائيات الراغبين في الارتباط رسميًا، ولم يكن في مخططاتهم أن الإدارات الفيدرالية ستغلق فجأة، بسبب صراع الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول الجدار العازل مع المكسيك.

وبحسب شهادة العروس “كلير اوروكي” لـ”هافيتنتون بوست” ” لقد شعرنا باليأس في البداية ، فلم يكن بإمكاننا توقيع كل الوثائق للحصول على رخصة الزواج، وقد حضرنا لحفل جميل طبعًا، لكن زواجنا ما كان ليصبح رسميًا، وكنا ننوي التقاط الصور في متحف اللوحات القومي، لكن علينا اختيار مكان آخر الآن، لأنه تابع للحكومة الفيدرالية لذا هو مغلق”.

كما قال العريس “دانييل بولوك”:”سبق أن عشنا حالة إغلاق الإدارات الفيدرالية، لكن لم يخطر ببالنا أبدًا أن المحكمة تمولها الحكومة الفيدرالية وأنها ستغلق أبوابها، ولم يكن بإمكاننا الحصول على رخصة الزواج، لكننا أبقينا على الحفل، واستمتعنا مع أصدقائنا وعائلتنا ، والآن بإمكاننا أن نجعل الزواج رسميًا”.