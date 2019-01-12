فيل جائع يقطع الطريق على شاحنات لسرقة الطعام في تايلاند (فيديو)‎

اعترض فيل جائع طريق شاحنات تنقل محاصيل في تايلاند وسطا عليها.

وكشف مقطع فيديو الفيل المعروف لدى حراس الحديقة المحليين باسم “آوان تيا”، وهو يعترض طريق شاحنات محملة بالمحاصيل بالقرب من محمية برية في “تشاتشونغساو” ويسرق بعض الطعام منها.

ووفقًا لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأمريكية، استخدم اللص الضخم خرطومه الطويل لسرقة قصب السكر من الجزء العلوي من الشاحنة، بعد أن أوقف وفتش عدة شاحنات على الطريق؛ بحثًا عن المزيد.

وقال الحارس “خون أنجلويني” الذي صوّر الفيديو: “كان الفيل يفتش في كل شاحنة تمر، أعتقد أنه ظن نفسه ضابطًا وأنشأ نقطة تفتيش خاصة به، وكلما انتهى من شاحنة ذهب إلى التالية”.

وأوضح أن السياسة الرسمية هي عدم اعتراض سبيل الأفيال ما لم تشكل خطرًا على البشر.

وأضاف: “إن أفضل طريقة للتعامل مع الوضع، هي السماح للأفيال بمتابعة ما يفعلون، حتى لا يهيجوا ويتفاعلون بعنف”.