وضعت حدًا لهيمنة كلينتون.. ميشال أوباما أكثر النساء الأمريكيات إثارة للإعجاب

المصدر: أ ف ب

اختيرت السيدة الأمريكية الأولى سابقًا ميشال أوباما، أكثر نساء الولايات المتحدة إثارة للإعجاب، لتضع بذلك حدًا لهيمنة هيلاري كلينتون على هذا اللقب لمدة 17 عامًا.

ونالت أوباما اللقب بعد إعلان نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد “غالوب” ونشرت نتائجه الخميس، فيما اختير الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أكثر رجال الولايات المتحدة إثارة للإعجاب، للسنة الحادية عشرة على التوالي، بحسب الاستطلاع.

وقال 15% من 1025 شخصًا أمريكيًا شملهم الاستطلاع، إن ميشال أوباما هي أكثر النساء إثارة للإعجاب، فيما أشار 19% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم إلى أن باراك أوباما، هو أكثر الرجال الأمريكيين إثارة للإعجاب.

وبين معهد “غالوب”، أن الاستطلاع أجري بين الثالث من كانون الأول/ديسمبر والثاني عشر منه، ويبلغ هامش الخطأ فيه 4 %.

ووفق الاستطلاع، فقد حل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في المرتبة الثانية للسنة الرابعة على التوالي، حيث حل ثانيًا مع 13%، تلاه الرئيس السابق جورج دبليو بوش والبابا فرنسيس في المرتبة الثالثة مع 2 %..

كما احتلت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 ووزيرة الخارجية السابقة، صدارة هذه القائمة 22 مرة، من بينها السنوات السبع عشرة الأخيرة.

ويجري معهد “غالوب” هذا الاستطلاع سنويًا منذ العام 1946، باستثناء العام 1976.