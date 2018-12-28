مهندس يصمم مكاتب منزلية من أكواخ الحرب العالمية (صور)

أعاد حفيد المخترع الأصلي لأكواخ الحرب العالمية الأولى، تصميمها لتكون بمثابة مكتب عمل بحديقة المنزل.

وتم تصميم أكواخ “نيسن هات” نصف الدائرية الشهيرة على يد الرائد البريطاني بيتر نيسن، حيث استخدمت في كلا الحربين العالميتين الأولى والثانية.

والآن يعيد جورج نيسن البالغ 32 عامًا، استخدامها بعد مرور حوالي 100 عام من تصميمها.

وكانت هذه الأكواخ خلال سنوات الحرب، شائعة بين المزارعين، حيث كانوا يستخدمونها في التخزين، ولا يزال هناك المئات منها متناثرة في جميع أنحاء الريف البريطاني.

وحصل نيسين الحفيد على براءة اختراع جديدة من أجل تحويلها إلى مكاتب عمل صديقة للبيئة في حديقة المنزل لتلبية احتياجات عدد متزايد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل.

ولا يزال لدى هذه الأكواخ نفس شكل الأكواخ الأصلية ومغطاه بالحديد المطوي، ويسهل بناؤها دون الحاجة إلى أساسات خرسانية، وهي أكواخ قصيرة الطول لتناسب الحديقة الخلفية متوسطة الحجم.

وقال نيسن، وهو مهندس معماري: “منذ حوالي عامين فكرت في إعادة تصميم هذه الأكواخ ليس فقط للاحتفال بمرور 100 عام على نشأتها ولكن أيضًا لتسهيل عمل الأشخاص من منازلهم”.