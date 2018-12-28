بعد تورم وجهها.. هذا ما عثر عليه طبيب داخل أنف طفلة (فيديو)

استخرج طبيب في مستشفى فيتنامي، دودة كبيرة تعيش داخل أنف طفلة تعاني من تورم والتهاب في أنفها.

ولم تكن الأسرة الفيتنامية تعلم سبب تورم أنف ووجه طفلتها عندما لجأت للطبيب في المستشفى.

لكن الطبيب في مستشفى “بات شات” العام في مقاطعة “لاو كاي” في فيتنام، عثر على مفاجأة صادمة داخل أنف الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، بحسب وكالة “يونايتد برس انترناشونال” الأمريكية.

وفي الفيديو يمكن رؤية الطبيب وهو يستخدم الملقط لسحب الدودة حية وتتلوى من أنف الطفلة ليعرضها على الأسرة المذهولة.

وأوضح الطبيب أن الدودة كانت أصغر حجمًا عندما تسللت إلى أنف الفتاة، ونمت داخله على مدار أكثر من شهر.

ومن المتوقع أن تتعافى الفتاة تمامًا دون أي مشاكل طبية طويلة الأمد.