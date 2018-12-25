أمريكا.. توقيف رجل كشف عن عضوه التناسلي أمام البيت الأبيض

المصدر: ا ف ب

ألقت الشرطة الأمريكية، أمس الاثنين، القبض على شخص وقف أمام البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن، وكشف عن عضوه التناسلي.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه “لم تعرف أسباب فعلته، إنْ كانت ناجمة عن موقف سياسي أو إسراف في تناول الكحول”.

وأشارت الوسائل ذاتها إلى أن الرجل وُجهت له تهمة خدش الحياء العام.

وكان 5 أشخاص يلتقطون الصور معًا الساعة الـ 01:30 من فجر الأحد أمام مدخل البيت الأبيض الشمالي، عندما رأى عنصر من الشرطة ما حصل.

وجاء في تقرير شرطة واشنطن، أنَّ رجلًا من المجموعة استدار ليواجه البيت الأبيض “وبدأ بإنزال سرواله كاشفًا عن عضوه التناسلي بالكامل”.