العراق.. جدل بشأن رفع طالب جامعي صورة صدام حسين (فيديو)

توعدت جامعة الأنبار باتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطين برفع صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أروقة الجامعة، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.

ورفع أحد الطلبة صورة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، خلال احتفال الطلبة بمناسبة تأسيس الجامعة اليوم الاثنين، وهو ما لاقى رفضًا من أوساط سياسية ومجتمعية، خاصة وأن القوانين العراقية تجرّم الترويج لحزب البعث المنحل.

وقالت الجامعة في بيان أنه تم إحالة الرسام وهو من خارج الجامعة إلى الجهات المعنية، لأن ما حصل يمثل “ترويجًا لا أخلاقيًا لفكرٍ اجرامي كان سببًا في خراب البلد وجرّه إلى أتون الحروب والمآسي التي دفع العراق ثمنها قوافل من الشهداء والضحايا”.

وعبر وجهاء ونشطاء من محافظة الأنبار عن رفضهم لهذا السلوك، وطالبوا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الرسام والطلبة الذين روّجوا لذلك.

وعلق النائب في البرلمان العراقي مهدي تقي على الحدث بقول:” إن الأولى رفع صور الشهداء من أبناء الأنبار وباقي المحافظات العراقية، بدلًا من المجرمين”، حسب تعبيره.